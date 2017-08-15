"Оренбург" сменил главного тренера

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"Оренбург" сменил главного тренера
Главный тренер "Оренбурга" Темури Кецбая ушел в отставку, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, исполняющим обязанности наставника клуба назначен Ильшат Айткулов.

Стоит отметить, что грузинский специалист возглавлял команду всего два с половиной месяца.

После восьми туров "Оренбург" занимает 13 место в ФНЛ.

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