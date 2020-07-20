"Оренбург" сменит главного тренера по окончании сезона

Теги оренбург

"Оренбург" сменит главного тренера по окончании сезона

Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев анонсировал скорые изменения на тренерском мостике команды.

По словам функционера, клуб не собирается продлевать контракт с действующим наставником Константином Парамоновым.

"В этом плане работа идёт. Надеюсь, в ближайшее время мы определимся со списком кандидатов. Парамонов точно не останется. Плюс у него нет тренерской лицензии Pro. У нас была договорённость, что он отработает этот отрезок сезона. Потом мы будем решать. Благодарны ему за проделанную работу", - сказал Андреев.

46-летний Парамонов возглавляет "Оренбург" с июня. По итогам сезона команда спустится из РПЛ в ФНЛ, поскольку заняла последнее место в турнирной таблице.

Не пропустите: "Урал" объявил о расторжении контракта с Парфёновым. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

France Football: "Золотой мяч" не будет вручен в этом году

France Football: "Золотой мяч" не будет вручен в этом году

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов