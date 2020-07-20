"Оренбург" сменит главного тренера по окончании сезона

Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев анонсировал скорые изменения на тренерском мостике команды.

По словам функционера, клуб не собирается продлевать контракт с действующим наставником Константином Парамоновым.

"В этом плане работа идёт. Надеюсь, в ближайшее время мы определимся со списком кандидатов. Парамонов точно не останется. Плюс у него нет тренерской лицензии Pro. У нас была договорённость, что он отработает этот отрезок сезона. Потом мы будем решать. Благодарны ему за проделанную работу", - сказал Андреев.

46-летний Парамонов возглавляет "Оренбург" с июня. По итогам сезона команда спустится из РПЛ в ФНЛ, поскольку заняла последнее место в турнирной таблице.

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