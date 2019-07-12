"Оренбург" согласовал трансфер ганского форварда из чемпионата Беларуси



Ганский нападающий Джоэл Фамейе перейдет из "Динамо-Брест" в "Оренбург", сообщает официальный сайт клуба из Беларуси.

Сумма трансфера и условия контракта форварда пока остаются неизвестными.

22-летний Фамейе выступал за "Динамо-Брест" с 2016 года, провел за клуб 94 матча во всех турнирах, забил 30 голов и отдал 12 результативных передач.

В минувшем сезоне "Оренбург" финишировал на седьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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