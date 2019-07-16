"Оренбург" согласовал трансфер хорватского защитника

Хорватский защитник "Сампдории" Лоренцо Шимич перейдет в "Оренбург", сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, сумма трансфера и условия личного контракта футболиста не разглашаются.

22-летний Шилич является воспитанником "Хайдука". В "Сампдорию" он перешел в январе 2017 года за 1,5 миллиона евро. В второй половине минувшго сезоне он выступал за СПАЛ на правах аренды, провел за клуб 14 матчей и забил один гол.

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