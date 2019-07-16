"Оренбург" согласовал трансфер хорватского защитника

Теги сампдорияоренбургтрансферылоренцо шимич

"Оренбург" согласовал трансфер хорватского защитника

Хорватский защитник "Сампдории" Лоренцо Шимич перейдет в "Оренбург", сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, сумма трансфера и условия личного контракта футболиста не разглашаются.

22-летний Шилич является воспитанником "Хайдука". В "Сампдорию" он перешел в январе 2017 года за 1,5 миллиона евро. В второй половине минувшго сезоне он выступал за СПАЛ на правах аренды, провел за клуб 14 матчей и забил один гол.

Не пропустите: "Спартак" поборется с "Миланом" за вингера ПСВ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Де Лигт прилетел в Турин, чтобы перейти в "Ювентус"

Де Лигт прилетел в Турин, чтобы перейти в "Ювентус"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 38 90
2 Наполи Наполи 38 79
3 Аталанта Аталанта 38 69
4 Интер Милан Интер Милан 38 69
5 Милан Милан 38 68
6 Рома Рома 38 66
7 Торино Торино 38 63
8 Лацио Лацио 38 59
9 Сампдория Сампдория 38 53
10 Болонья Болонья 38 44
11 Сассуоло Сассуоло 38 43
12 Удинезе Удинезе 38 43
13 СПАЛ СПАЛ 38 42
14 Парма Парма 38 41
15 Кальяри Кальяри 38 41
16 Фиорентина Фиорентина 38 41
17 Дженоа Дженоа 38 38
18 Эмполи Эмполи 38 38
19 Фрозиноне Фрозиноне 38 25
20 Кьево Кьево 38 17
Полная таблица

топ-5 тегов