"Оренбург" сообщил дату возобновления тренировок

"Оренбург" намерен возобновить тренировки 23 марта.

Как сообщили в клубе, сегодняшняя тренировка будет проведена, после чего будет сделана пауза до 23 марта.

Напомним, что вчера РПЛ в связи с угрозой распространения коронавируса решила приостановить чемпионат до 10 апреля.

После 22 туров "Оренбург" занимает в РПЛ 13-е место.

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