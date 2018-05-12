"Оренбург" стал победителем ФНЛ

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"Оренбург" стал победителем ФНЛ

"Оренбург" стал победителем ФНЛ в сезоне 2017/18.

Подопечные Владимира Федотова в заключительном туре первенства сыграли вничью с "Тамбовом", но благодаря поражению "Крыльев Советов" от "Луча-Энергии" сумели удержаться на вершине.

Стоит отметить, что "Оренбург" во второй раз в истории выиграл ФНЛ, ранее команде удавалось это сделать в сезоне 2015/2016.

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