"Оренбург" стал вторым четвертьфиналистом Кубка России

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"Оренбург" стал вторым четвертьфиналистом Кубка России

В рамках 1/8 финала Кубка России "Оренбург" на своём поле одержал минимальную победу над "Тюменью" и стал вторым четвертьфиналистом турнира.

"Оренбург" – "Тюмень" - 1:0

Гол: Сутормин, 32 (пенальти) - 1:0.

"Оренбург": Довбня, Сиваков, Андреев, Терехов, Бегич, Кулишев (Рикарду Алвеш, 68), Чиркин, Мишкич, Чуканов, Галаджан (Маляров, 74), Сутормин.

"Тюмень": Обухов, Хайманов, Столяренко, Васиев, Чудин, Леонтьев, Рябокобыленко, Глухов (Карпов, 56), Коронов (Теленков, 46), Парняков (Лешонок, 69), Вотинов.

Напомним, что первым четвертьфиналистом Кубка России ещё неделю назад стал казанский "Рубин". | http://soccernews.ru

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