"Оренбург" сыграет с "Тамбовом" на домашнем стадионе

Спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин заявил, что матч "Оренбург" - "Тамбов" пройдет на домашнем стадионе оренбуржцев. Об этом сообщает Sport24.

"Все работы, проведенные на стадионе "Газовик", нас устраивают. Мы отправили соответствующее письмо в РФС. Следующий матч "Оренбург" проведет у себя дома", - сказал Пышкин.

Ранее сообщалось, что стадион "Оренбурга" не прошел процедуру лицензирования перед началом нового сезона РПЛ.

Встреча "Оренбурга" с "Ростовом" состоится 10 августа.

А еще: "Ахмат" обыграл "Оренбург" в 4-м туре РПЛ| http://soccernews.ru