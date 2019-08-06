"Оренбург" сыграет с "Тамбовом" на домашнем стадионе

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"Оренбург" сыграет с "Тамбовом" на домашнем стадионе

Спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин заявил, что матч "Оренбург" - "Тамбов" пройдет на домашнем стадионе оренбуржцев. Об этом сообщает Sport24.

"Все работы, проведенные на стадионе "Газовик", нас устраивают. Мы отправили соответствующее письмо в РФС. Следующий матч "Оренбург" проведет у себя дома", - сказал Пышкин.

Ранее сообщалось, что стадион "Оренбурга" не прошел процедуру лицензирования перед началом нового сезона РПЛ.

Встреча "Оренбурга" с "Ростовом" состоится 10 августа.

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