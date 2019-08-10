"Оренбург" ушёл от поражения в матче с "Тамбовом"

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"Оренбург" ушёл от поражения в матче с "Тамбовом"

В стартовом матче пятого тура РПЛ "Оренбург" на своём поле сыграл вничью с "Тамбовом".

Гости к середине второго тайма выигрывали со счётом 2:0 благодаря голам Седрика Гогуа и Хасана Мамтова. Однако команда Владимира Федотова проявила характер и ушла от поражения. Героем стал оформивший дубль ганский форвард Джоэл Фамейе.

"Оренбург" – "Тамбов" - 2:2

Голы: Гогуа, 26 - 0:1, Мамтов, 68 - 0:2, Фамейе, 74 - 1:2, Фамейе, 78 - 2:2.

"Оренбург": Руденко, Готлиб (Козлов, 34), Шахов, Сиваков, Терехов, Рикарду Алвеш (Фамейе, 70), Маляров (Афонин, 44), Кулишев, Мишкич, Деспотович, Чуканов.

"Тамбов": Шелия, Ойеволе, Таказов, Гогуа, Осипенко, Кулик (Карасев, 12), Костюков, Чуперка, Килин (Муйива, 46), Тетрашвили, Конате (Мамтов, 68).

Удаление: Чуперка (85).

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