"Оренбург" усилился полузащитником "Зенита"

Пресс-служба "Оренбурга" на официальном сайте объявила о переходе полузащитника петербургского "Зенита" Ильи Воробьева.

"Оренбург" арендовал футболиста до лета 2021 года. О наличии или отсутствии в соглашении права на выкуп игрока не сообщается.

21-летний Воробьев является воспитанником "Зенита". За основной состав петербургского клуба он провел один матч. Сдавался в аренду в "Химки". Вызывается в молодежную сборную России U20.

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