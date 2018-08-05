"Оренбург" в Самаре разгромил "Крылья Советов"

Теги оренбургкрылья советов

"Оренбург" в Самаре разгромил "Крылья Советов"В матче 2-го тура РФПЛ "Оренбург" в гостях нанес разгромное поражение самарским "Крыльям Советов".

"Крылья Советов" - "Оренбург" - 0:3

Голы: Козлов, 26 - 0:1, Бреев, 38 - 0:2, Козлов, 45+1 - 0:3.

Нереализованный пенальти: Мияйлович, 37.

"Крылья Советов": Конюхов, Зотов, Чичерин, Бурлак, Надсон, Полуяхтов (Яковлев, 60), Чочиев, Мияйлович (Соболев, 66), Ланин, Ткачук, Корниленко (Башкиров, 46).

"Оренбург": Фролов, Сутормин, Андреев (Сиваков, 20), Бегич, Аде, Терехов, Попович (Чуканов, 53), Афонин, Чиркин, Бреев (Кулишев, 64), Козлов.

Напомним, сегодня также сыграют ЦСКА и "Ростов". | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Жеребьевка плей-офф Лиги Европы: "Зенит" и "Уфа" узнали возможных соперников

Жеребьевка плей-офф Лиги Европы: "Зенит" и "Уфа" узнали возможных соперников

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 2 6
2 Ростов 2 6
3 Рубин 2 4
4 Спартак Москва 2 4
5 Оренбург 2 3
6 Анжи 1 3
7 Краснодар 2 3
8 Динамо Москва 2 2
9 Локомотив Москва 2 2
10 ЦСКА Москва 2 1
11 Крылья Советов 2 1
12 Уфа 1 1
13 Арсенал Тула 2 1
14 Ахмат 1 0
15 Урал 2 0
16 Енисей Красноярск 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов