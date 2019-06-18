"Оренбург" в товарищеском матче проиграл румынскому ЧФР
"Оренбург" в товарищеском матче в Австрии проиграл румынскому ЧФР.
Единственный гол на 32-й минуте забил Дамьян Джокович. Отметим, что ЧФР является действующим чемпионом Румынии.
"Оренбург" - ЧФР - 0:1 (0:1)
Гол: Джокович, 32 - 0:1
"Оренбург": Довбня, Малых (Чуканов, 60), Козлов, Сиваков, Шахов, Терехов (Полубояринов, 60), Афонин (Маляров, 25, Болотов, 78), Мишкич (Аюпов, 60), Кулишев (Сутормин, 60), Алвеш (Бидловский, 60), Деспотович (Галаджан, 60).
22 июня "Оренбург" сыграет с командой "Университатя" из Крайовы.
В минувшем сезоне РПЛ "Оренбург" занял 7 место в турнирной таблице.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20