"Оренбург" в товарищеском матче проиграл румынскому ЧФР

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"Оренбург" в товарищеском матче проиграл румынскому ЧФР

"Оренбург" в товарищеском матче в Австрии проиграл румынскому ЧФР.

Единственный гол на 32-й минуте забил Дамьян Джокович. Отметим, что ЧФР является действующим чемпионом Румынии.

"Оренбург" - ЧФР - 0:1 (0:1)

Гол: Джокович, 32 - 0:1

"Оренбург": Довбня, Малых (Чуканов, 60), Козлов, Сиваков, Шахов, Терехов (Полубояринов, 60), Афонин (Маляров, 25, Болотов, 78), Мишкич (Аюпов, 60), Кулишев (Сутормин, 60), Алвеш (Бидловский, 60), Деспотович (Галаджан, 60).

22 июня "Оренбург" сыграет с командой "Университатя" из Крайовы.

В минувшем сезоне РПЛ "Оренбург" занял 7 место в турнирной таблице.

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