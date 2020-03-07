"Оренбург" выиграл у тульского "Арсенала" благодаря дублю сербского легионера

В рамках 21-го тура РПЛ "Оренбург" в родных стенах взял верх над тульским "Арсеналом".

Хозяева поля одержали победу со счётом 2:0 благодаря дублю сербского нападающего Джордже Деспотовича.

"Канониры" доигрывали поединок в меньшинстве из-за удаления Роберта Бауэра.

"Оренбург" – "Арсенал Тула" - 2:0

Голы: Деспотович, 13 - 1:0, Деспотович, 77 - 2:0.

"Оренбург": Климович, Терехов, Радакович, Сиваков, Малых, Мишкич, Аюпов, Куат (Рогич, 64), Рикарду Алвеш (Черных, 85), Деспотович, Силла (Фамейе, 61).

"Арсенал Тула": Левашов, Комбаров, Беляев, Бауэр, Альварес, Ткачев (Кангва, 77), Чаушич, Кангва, Лесовой (Ломовицкий, 46), Григалава, Луценко.

Удаление: Бауэр (74).

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