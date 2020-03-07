"Оренбург" выиграл у тульского "Арсенала" благодаря дублю сербского легионера
В рамках 21-го тура РПЛ "Оренбург" в родных стенах взял верх над тульским "Арсеналом".
Хозяева поля одержали победу со счётом 2:0 благодаря дублю сербского нападающего Джордже Деспотовича.
"Канониры" доигрывали поединок в меньшинстве из-за удаления Роберта Бауэра.
"Оренбург" – "Арсенал Тула" - 2:0
Голы: Деспотович, 13 - 1:0, Деспотович, 77 - 2:0.
"Оренбург": Климович, Терехов, Радакович, Сиваков, Малых, Мишкич, Аюпов, Куат (Рогич, 64), Рикарду Алвеш (Черных, 85), Деспотович, Силла (Фамейе, 61).
"Арсенал Тула": Левашов, Комбаров, Беляев, Бауэр, Альварес, Ткачев (Кангва, 77), Чаушич, Кангва, Лесовой (Ломовицкий, 46), Григалава, Луценко.
Удаление: Бауэр (74).
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|20
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|20
|35
|5
|Локомотив Москва
|20
|35
|6
|Арсенал Тула
|21
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|7
|Урал
|20
|25
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|20
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|25
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|20
|24
|11
|Оренбург
|20
|23
|12
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|20
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|13
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|20
|20
|14
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|19
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