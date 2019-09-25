"Оренбург" вышел в 1/8 финала Кубка России

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"Оренбург" вышел в 1/8 финала Кубка России

В матче 1/16 финала Кубка России "Оренбург" обыграл "Чертаново" со счетом 2:0 и вышел в следующий раунд турнира. Победу "Оренбургу" принесли голы Джоэля Фамейе и Артема Кулишева.

В 1/8 финала оренбургский клуб сыграет с "Химками".

"Чертаново" - "Оренбург" - 0:2 (0:0)
Голы: Фамейе, 106 - 0:1, Кулишев, 117 - 0:2

"Чертаново": Абаев, Кондаков, Редькович, Солдатенков, Бартасевич, Горшков, Завезен, Великородный (Герчиков, 46), Витюгов, Пруцев, Ежов

"Оренбург": Довбня, Сиваков, Терехов, Шахов, Зотов, Радакович, Афонин, Кулишев, Аюпов, Чуканов (Фамейе, 66), Галаджан (Деспотович, 67)

Удаление: Кондаков (37)

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