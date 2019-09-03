"Оренбург" взял в аренду защитника "Спарты"

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"Оренбург" взял в аренду защитника "Спарты"

Защитник пражской "Спарты" Урош Радакович стал игроком "Оренбурга".

Как сообщает сайт клуба, 25-летний серб перешел на правах аренды, однако детали сделки не разглашаются.

Отмечается, что российский клуб использовал отложенную заявку. Все трансферные документы были загружены вчера, но официально трансфер состоялся сегодня.

Радакович выступает за "Спарту" с 2018 года. В прошлом сезоне на его счету два забитых мяча в 30 матчах.

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