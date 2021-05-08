"Оренбург" заработал путёвку в РПЛ. Клуб могут лишить повышения в классе из-за стадиона

Фото твиттер "Оренбурга"

В рамках 41-го тура ФНЛ "Оренбург" разгромил "Иртыш" со счётом 4:0.

Благодаря победе команда набрала 91 очко и досрочно заработала путёвку в РПЛ.

Однако в этот раз спортивного принципа может быть недостаточно. Клубу отказываются выдавать лицензию для участия в матчах высшего дивизиона.

Проблема в домашнем стадионе команды под названием "Газовик", который не соответствует инфраструктурным требованиям лиги, в том числе по вместимости.

"Оренбург" уже пытался добиться положительно ответа при лицензировании, но исключения для них не сделали. Вопрос может решиться на следующей неделе.

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