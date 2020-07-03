"Оренбургу" официально присуждено техническое поражение в матче с "Уралом"

Теги оренбургуралкоронавирус

"Оренбургу" официально присуждено техническое поражение в матче с "Уралом"

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС присудил "Оренбургу" техническое поражение в матче 25-го тура чемпионата России с "Уралом" со счетом 0:3.

Из-за вспышки COVID-19 "Оренбург" уже пропустил матчи с "Краснодаром" вследствие чего скатился на последнее место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее в "Оренбурге" заявили об ухудшении ситуации с коронавирусом в клубе.

"КДК РФС принял решение о присуждении поражения ФК "Оренбург" со счетом 0:3 и победы ФК "Урал" со счетом 3:0 в связи с не обеспечением принимающей стороной условий проведения встречи, повлекшее за собой ее срыв", - сообщили в РФС.

Не пропустите: "Оренбург" официально обратился к "Рубину" с просьбой о переносе матча. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Де Росси может возглавить "Фиорентину"

Де Росси может возглавить "Фиорентину"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов