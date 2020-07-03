"Оренбургу" официально присуждено техническое поражение в матче с "Уралом"

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС присудил "Оренбургу" техническое поражение в матче 25-го тура чемпионата России с "Уралом" со счетом 0:3.

Из-за вспышки COVID-19 "Оренбург" уже пропустил матчи с "Краснодаром" вследствие чего скатился на последнее место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее в "Оренбурге" заявили об ухудшении ситуации с коронавирусом в клубе.

"КДК РФС принял решение о присуждении поражения ФК "Оренбург" со счетом 0:3 и победы ФК "Урал" со счетом 3:0 в связи с не обеспечением принимающей стороной условий проведения встречи, повлекшее за собой ее срыв", - сообщили в РФС.

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