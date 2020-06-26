"Оренбургу" засчитают техническое поражение за неявку на матч с "Краснодаром"

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"Оренбургу" засчитают техническое поражение за неявку на матч с "Краснодаром"

Матч 24-го тура РПЛ между "Оренбургом" и "Краснодаром", запланированный на субботу, 27 июня, не состоится.

Приволжская команда из-за вспышки коронавируса не сможет выпустить на поле ни основу, ни молодёжку.

Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев подтвердил, что с вероятностью в 99 процентов команде засчитают техническое поражение со счётом 0:3.

Напомним, что в четверг стало известно о заражении шести футболистов "Оренбурга" COVID-19. В связи с этим весь состав ушёл на двухнедельный карантин.

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