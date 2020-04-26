Орещук: "Дзюба назвал всех агентов злом, забыв, кто спас ему карьеру после истории с кошельком Быстрова"

Бывший спортивный директор московского "Динамо" Роман Орещук прокомментировал слова форварда "Зенита" Артема Дзюбы, который назвал всех агентов злом.

"Давайте не будем об этом футболисте. Не хочу ничего говорить о нем после того, как он назвал всех агентов злом и сказал, что ничего хорошего от них в жизни не получил. Человек забыл, кто дал ему второй шанс. Алексей Николаевич Сафонов спас Дзюбе карьеру, когда его выгнали из "Спартака" после истории с кошельком Владимира Быстрова. Не могу назвать его плохим футболистом, просто не хочу рассуждать о его будущем", - передает слова Орещука "RT на русском".

Напомним, в 2009 году в СМИ появилась информация о том, что форвард молодежной сборной России и "Спартака" Артем Дзюба украл у Владимира Быстрова 20 тысяч рублей.

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