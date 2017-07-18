Орещук: "Смолов "Спартаку" не нужен"

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Орещук: "Смолов "Спартаку" не нужен"Бывший спортивный директор "Динамо" Роман Орещук сомневается в том, что "Спартаку" нужно покупать нападающего "Краснодара" Федора Смолова.

Об этом заявил перед матчем "Динамо" - "Спартак", который состоится сегодня и начнется 18.30 по московскому времени. 

"Мне кажется, Адриану, Зе Луиш и Промес составляют хорошую группу атаки. Поэтому необходимость покупки Смолова спорна – не скажу ни "да", ни "нет".

Прогноз на дерби? 1:1. Забьют Бечирай и Промес", - сказал он. | http://soccernews.ru

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