Орещук советует Смолову ехать в Европу

Теги краснодарфедор смолов

Орещук советует Смолову ехать в Европу
Бывший спортивный директор "Динамо" Роман Орещук прокомментировал некрасивое поведение форварда "Краснодара" Федора Смолова, который обматерил фанатов, будучи замененным на 85-й минуте матча 24-го тура чемпионата России с "Анжи" (1:1).

Позже выяснилось, что форвард играл с ангиной.

"Федя, главное без осложнений чтоб. И не обращай внимания на карманных критиков. Я тебе уже говорил. Пора тебе ехать в Европу. Там ты еще лучше будешь играть. Я уверен. Удачи тебе", – написал Орещук в своем твиттере. 

Ранее сообщалось, что приобрести 28-летнего Смолова хочет "Вест Хэм".

Не пропустите: Смолов обматерил болельщиков в конце матча с "Анжи".  | http://soccernews.ru

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