Орещук: "Спартаку" нужно постараться сбить цену на Смолова"



Бывший спортивный директор "Динамо" Роман Орещук прокомментировал информацию о том, что "Спартак" интересуется нападающим "Краснодара" Федором Смоловым.

"Федор способен закрыть на ряд позиций, это хороший актив. На такой можно потратиться. Так что необходим красно-белым, интересный футболист, но, насколько знаю, очень дорогой. И Сергей Галицкий не собирается его продавать, только если за сумму выкупа, прописанную в контракте. Если это правда 30 миллионов, нужно пробовать договариваться о снижении цены", - приводят слова Орещука российские СМИ.

Ранее сообщалось, что владелец "Краснодара" Сергей Галицкий отказывается продавать Смолова в "Спартак", так как "красно-белые" переманили одного из воспитанников академии краснодарского клуба.

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