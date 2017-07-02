Орещук: "У многих игроков "Ростова" была опция об уходе на тот случай, если Бердыев покинет команду"

Бывший спортивный директор "Динамо" Роман Орещук объяснил, почему "Ростов" покинула целая группа футболистов.

"Сначала тоже находился в недоумении. А потом пообщался с футболистами и их агентами. Многие шли в "Ростов" под Бердыева. Вспомните момент, когда он принял команду – она стояла на вылет, денег не было, зарплату задерживали чуть ли не на год. Как, под какие условия звать новичков? Что являлось их главным стимулом? Люди шли именно к Бердыеву – чтобы повысить мастерство. И те, кто хотел у него прогрессировать, невзирая на невыплаты, спокойно прописывали в свой контракт опцию ухода на случай, если тренер покинет команду", - приводят слова Орещука российские СМИ.

Напомним, что этим летом "Ростов" потерял вратарей Сослана Джанаева ("Рубин"), Никиту Медведева ("Локомотив") и Ивана Комиссарова ("Армавир"), защитников Владимира Граната ("Рубин"), Дениса Терентьева ("Зенит"), Марко Шимича ("Пахтакор"), Сесара Наваса и Федора Кудряшова, хавбеков Кристиана Нобоа ("Зенит"), Александра Ерохина ("Ростов"), а также нападающих Дмитрия Полоза ("Зенит"), Ника Качараву ("Корона") и Марко Девича. | http://soccernews.ru