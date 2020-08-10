Организатор любительского турнира высказался о нападении Широкова на судью

Теги роман широков

Организатор любительского турнира высказался о нападении Широкова на судью

Организатор турнира среди любительских команд Герман Попков высказался по поводу нападения экс-футболиста сборной России Романа Широкова на судью во время матча.

"Это неприемлемо, отвратительно и ужасно. Очень странное поведение. Куча людей видело это в прямом эфире, всё это с миллиона ракурсов. Причём это от людей, с кем мы всецело дружим. Это произошло на пустом месте. Был рядовой эпизод, спор Романа с главным арбитром, а потом пошло избиение. Судьи сразу покинули поле, скорая помощь заберёт судью. Будем разбираться по ходу ситуации, заниматься здоровьем арбитров. Как организатор хотел бы, чтобы дело дошло до полиции. Это неприемлемо", - цитирует Попкова "Чемпионат".

Отметим, с пострадавшим арбитром на данный момент работают врачи.

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