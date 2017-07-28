Организаторы пресс-конференции Неймара в Майами ограничили для журналистов круг вопросов бразильцу

В эти минуты в Майами проходит пресс-конференция форварда каталонской "Барселоны" Неймара, которая посвящена представлению новых бутс от американской компании "Nike".

Как информирует Mundo Deportivo, у журналистов, с учетом слухов о возможном переходе бразильца во французский ПСЖ и его сегодняшней стычке с одноклубником Нелсоном Семеду, ​накопилось множество вопросов к футболисту. Однако организаторы мероприятия уже предупредили, что Неймар ответил лишь на два вопроса - касаемо его пребывания в Майами и презентации новых бутс.

Напомним, Тебас будет защищать интересы "Барселоны" в деле Неймара в судах. | soccernews.ru