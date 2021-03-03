Оргкомитет Евро-2020 в Санкт-Петербурге назвал максимально возможную заполняемость стадиона

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Оргкомитет Евро-2020 в Санкт-Петербурге назвал максимально возможную заполняемость стадионаГенеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин на пресс-конференции, посвященной 100 дням до старта Евро-2020, прокомментировал процесс подготовки города и стадиона к проведению турнира.

"Мы еженедельно прорабатываем различные сценарии. В Санкт-Петербурге ситуация выглядит неплохо. С острожным оптимизмом мы можем сказать, что это дает нам право рассчитывать на заполнение 50% зрителей. Однако точную цифру сможем назвать после решения УЕФА 7 апреля. Стоит отметить, что при любом решении, до 27 апреля каждый город может пересмотреть эту квоту в сторону увеличения. Однако, на данный момент, базовый сценарий — 50 процентов.

Напомним, в Санкт-Петербурге пройдут три матча групповой стадии и один из 1/4 финала. Два матча в Питере проведет и сборная России.

Читать также: В РФС рассказали о готовности Санкт-Петербурга к матчам Евро-2020 | http://soccernews.ru
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