Оргкомитет Евро-2020 в Санкт-Петербурге отреагировал на слухи о возможном лишении права принимать матчи турнира

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин прокомментировал резонансную публикацию таблоида The Sun о нюансах проведения континентального первенства.

Напомним, что британские журналисты сообщили о возможном сокращении числа городов, которые примут матчи турнира, из-за пандемии коронавируса. В материале указано, что Баку и Санкт-Петербург в первую очередь потеряют статус хозяев Чемпионата Европы, если соответствующее решение будет принято.

"Продолжаем в установленном порядке готовиться к проведению матчей Евро. Мы находимся в постоянном контакте с УЕФА, не так давно провели с ними круглый стол, посвящённый потенциальному развитию событий. Никаких оснований под этими слухами нет", - сказал Сорокин.

Евро-2020 должен пройти в 12 городах в период с 11 июня по 11 июля 2021 года.

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