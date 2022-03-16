Ориги хочет уйти из "Ливерпуля"

Фото: инстаграм Ориги\Автор неизвестен

Бельгийский нападающий "Ливерпуля" Дивок Ориги хочет сменить клубную прописку, сообщает инсайдер Николо Скира.

Соглашение футболиста с английским клубом рассчитано до конца нынешнего сезона.

По информации источника, в контракте есть опция продления еще на один сезон, однако Ориги не намерен оставаться в "Ливерпуле" и хочет уйти.

Отмечается, что агент Ориги уже предложил его услуги "Аталанте" и "Милану". Бельгиец запрашивает контракт с зарплатой 3,5-4 миллиона евро в год.

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