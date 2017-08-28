Ориги может перейти в "Тоттенхэм"

Теги дивок оригитоттенхэмливерпуль

Ориги может перейти в "Тоттенхэм"

Отец форварда "Ливерпуля" Дивока Ориги рассказал о возможном будущем своего сына.

"Дивоку нужно покинуть "Ливерпуль", чтобы иметь игровую практику. Трансфер в "Тоттенхэм“ вероятен, но интерес к Дивоку также проявляют клубы из Франции и Германии" - приводит слова отца футболиста The Sun.

В прошлом сезоне Ориги провел 43 матча, забил 11 голов и отдал 4 ассиста.

Читайте также: "Тоттенхэм" согласовал трансфер Фойта. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 4 тура

Турнир прогнозов: анонс 4 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Юнайтед 3 9
2 Хаддерсфилд Таун 3 7
3 Манчестер Сити 3 7
4 Вест Бромвич Альбион 3 7
5 Челси 3 6
6 Уотфорд 3 5
7 Саутгемптон 3 5
8 Ливерпуль 2 4
9 Сток Сити 3 4
10 Эвертон 3 4
11 Суонси Сити 3 4
12 Тоттенхэм 2 3
13 Арсенал Лондон 2 3
14 Бернли 2 3
15 Ньюкасл Юнайтед 3 3
16 Лестер Сити 3 3
17 Брайтон & Хоув Альбион 3 1
18 Борнмут 3 0
19 Кристал Пэлас 3 0
20 Вест Хэм Юнайтед 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов