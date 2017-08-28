Ориги может перейти в "Тоттенхэм"

Отец форварда "Ливерпуля" Дивока Ориги рассказал о возможном будущем своего сына.

"Дивоку нужно покинуть "Ливерпуль", чтобы иметь игровую практику. Трансфер в "Тоттенхэм“ вероятен, но интерес к Дивоку также проявляют клубы из Франции и Германии" - приводит слова отца футболиста The Sun.

В прошлом сезоне Ориги провел 43 матча, забил 11 голов и отдал 4 ассиста.

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