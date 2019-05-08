Ориги: "Мы боролись ради наших травмированных игроков"
Нападающий "Ливерпуля" Дивок Ориги рассказал, что думает о победном матче своей команды с "Барселоной" (4:0) в рамках полуфинала Лиги чемпионов.
Напомним, в этой встрече 24-летний бельгиец забил два гола.
"Для нас команда - это главное. Мы боролись. Все понимали, что это будет необычный матч, который войдет в историю. Мы боролись ради наших травмированных игроков", - сказал Ориги.
Напомним, в этой встрече из-за травм не смогли принять участие Мохамед Салах, Наби Кейта и Роберто Фермино.
По итогам двух матчей в финал Лиги чемпионов прошел "Ливерпуль".
Сегодня, 8 мая, состоится матч "Аякс" - "Тоттенхэм", в котором решится, кто сразится с мерсисайдцами в финале.
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