Ориги не намерен уходить из "Ливерпуля"

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Ориги не намерен уходить из "Ливерпуля"

Форвард "Ливерпуля" Дивок Ориги не намерен менять клубную прописку в ближайшее время, сообщает Liverpool Echo.

По информации источника, 23-летний бельгиец хочет дождаться своего шанса и убедить главного тренера "красных" Юргена Клоппа в своей полезности для команды.

Однако клуб имеет другое мнение на этот счёт, предпочитая продать нападающего за 23-26 миллионов евро. Среди претендентов на игрока числятся "Вулверхэмптон", "Бешикташ" и дортмундская "Боруссия".

Стоит отметить, что в этом сезоне Ориги не сыграл за "Ливерпуль" ни одного матча.

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