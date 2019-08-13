Ориги рассказал, почему продлил контракт с "Ливерпулем"

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Ориги рассказал, почему продлил контракт с "Ливерпулем"

Нападающий "Ливерпуля" Дивок Ориги назвал причину, по которой решил остаться в стане мерсисайдцев.

"Когда пришло время обсудить продление контракта, мой внутренний голос сказал мне, что я должен остаться в "Ливерпуле". В нашей команде очень много талантливых игроков и только хорошая энергия. Впереди много матчей, я голоден до побед", - сказал Ориги.

Новый контракт 24-летнего форварда с "Ливерпулем" рассчитан до 2024 года. В минувшем сезоне он участвовал лишь в 12 матчах, отметившись 3 голами.

Завтра, 14 августа состоится матч за Суперкубок УЕФА между "Ливерпулем" и "Челси". Начало - в 22:00 (мск).

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