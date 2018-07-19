Оригинальная презентация домашнего комплекта игровой формы на следующий сезон от "Наполи"

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Оригинальная презентация домашнего комплекта игровой формы на следующий сезон от "Наполи""Наполи" оригинальным видео представил свою домашнюю игровую форму на сезон 2018/2019.

Напомним,  Анчелотти запросил у "Наполи" трансфер бывшего форварда "Реала". | soccernews.ru

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