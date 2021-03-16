"Орландо Сити" определился с ценой на Дайка, который интересен "Спартаку"
"Орландо Сити" хочет получить не менее 20 миллионов долларов за нападающего Дэрила Дайка, сообщает AS.
По сведениям издания, несколько дней назад "Орландо" отказался продавать форварда в один из английских клубов за 10 миллионов долларов.
Ранее сообщалось, что Дайк входит в сферу интересов московского "Спартака".
В нынешнем сезоне 20-летний Дайк выступает за "Барнсли" на правах аренды, провел за клуб 10 матчей и забил три гола.
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