Орлов: "Анюков очень хочет уйти из "Зенита"

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Орлов: "Анюков очень хочет уйти из "Зенита"
Известный комментатор Геннадий Орлов заявил, что защитник "Зенита" Александр Анюков намерен сменить клуб, а также рассказал о ситуации с другими игроками петербургского клуба.

"Знаю, что Анюков очень хочет уйти. Александр в прекрасной форме, и почему он не должен хотеть играть? Анюков - режимистый, быстренький, и на него спрос большой. По Шатову объявили, что готовы его отдать за 12 миллионов евро. 

Пока не знаю, зачем "Зениту" понадобился Заболотный. Марков-то забил в два раза больше голов, и он воспитанник "Зенита". Посмотрим результат, в мае узнаем, что к чему. Заболотный - очень хороший парень, боец, пробился за полгода игры в сборную России. Он и Дзюба - это, в общем-то, однотипные игроки. Продать-то Артёма не продадут, у него контракт, но он может в аренду уйти. Они сами это будут решать, вопрос сложный", - приводят слова Орлова российские СМИ.

В нынешнем сезоне 35-летний Анюков провел за "Зенит" 4 матча. Его контракт с клубом истекает летом 2018 года.

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