Орлов: "Ценил Рейнгольда за чувство обостренной справедливости"

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Орлов: "Ценил Рейнгольда за чувство обостренной справедливости"

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу смерти легендарного ветерана "Спартака" Валерия Рейнгольда

"Валерий Рейнгольд был одним из самых быстрых футболистов СССР. Правый край звездного состава. Я его ценил за чувство обостренной справедливости, таких людей, к сожалению, все меньше. Светлая память", - сказал.

Рейнгольд играл в "Спартаке" с 1960 по 1967 год. В составе команды футболист стал чемпионом СССР в 1962 году и выиграл Кубок страны в 1963 и 1965 годах.

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