Орлов: "Черчесов сказал мне: "Я Жиркова ставлю, чтобы показать Манчини, какой он замечательный футболист"

Теги зенит санкт-петербургюрий жирков

Орлов: "Черчесов сказал мне: "Я Жиркова ставлю, чтобы показать Манчини, какой он замечательный футболист"
Комментатор Геннадий Орлов заявил, что ему понравилась игра полузащитника сборной России Юрия Жиркова в товарищеском матче с Испанией (3:3).

"С испанцами у нас была более жесткая игра, чем с аргентинцами, но Черчесов правильно сделал, что сменил тактику после первого тайма. Во втором тайме мы начали играть не с пятью защитниками, а с четырьмя, и Жирков пошел вперед. Видели, как он играл? Великолепно!

После пресс-конференции я подошел к Станиславу Саламовичу, поздравил его и сказал: "Лучшим-то был Жирков". Он ответил: "Конечно. Я Жиркова ставлю, чтобы показать Манчини, какой он замечательный футболист. В "Зените" Юра не на главных ролях". Вот это проблема "Зенита", и тренерам надо разобраться, на кого делать ставку", - приводят слова Орлова российские СМИ.

В этом сезоне 34-летний Жирков провел за "Зенит" 10 матчей во всех турнирах (4 в основе) и забил 1 гол.

Не пропустите: Манчини: "Случившееся с "Зенитом" в последнее время – это нормально". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Вот так бы выглядел сегодняшний "Вильярреал", не продавай он своих лидеров

Вот так бы выглядел сегодняшний "Вильярреал", не продавай он своих лидеров

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 16 33
2 Зенит Санкт-Петербург 16 30
3 Краснодар 16 27
4 ЦСКА Москва 16 26
5 Спартак Москва 16 25
6 Урал 16 24
7 Арсенал Тула 16 23
8 Уфа 16 21
9 Ахмат 16 21
10 Рубин 16 19
11 Ростов 16 18
12 Амкар 16 17
13 Тосно 16 17
14 Анжи 16 16
15 Динамо Москва 16 15
16 СКА Хабаровск 16 12
Полная таблица

топ-5 тегов