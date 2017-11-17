Орлов: "Черчесов сказал мне: "Я Жиркова ставлю, чтобы показать Манчини, какой он замечательный футболист"



Комментатор Геннадий Орлов заявил, что ему понравилась игра полузащитника сборной России Юрия Жиркова в товарищеском матче с Испанией (3:3).

"С испанцами у нас была более жесткая игра, чем с аргентинцами, но Черчесов правильно сделал, что сменил тактику после первого тайма. Во втором тайме мы начали играть не с пятью защитниками, а с четырьмя, и Жирков пошел вперед. Видели, как он играл? Великолепно!

После пресс-конференции я подошел к Станиславу Саламовичу, поздравил его и сказал: "Лучшим-то был Жирков". Он ответил: "Конечно. Я Жиркова ставлю, чтобы показать Манчини, какой он замечательный футболист. В "Зените" Юра не на главных ролях". Вот это проблема "Зенита", и тренерам надо разобраться, на кого делать ставку", - приводят слова Орлова российские СМИ.

В этом сезоне 34-летний Жирков провел за "Зенит" 10 матчей во всех турнирах (4 в основе) и забил 1 гол.

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