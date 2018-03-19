Известный российский телекомментатор Геннадий Орлов дал смелый прогноз на противостояние между ЦСКА и "Арсеналом" в 1/4 финала Лиги Европы.

"ЦСКА - молодцы, прошли в следующий раунд Лиги Европы. Поздравим Гончаренко. Я говорил, что от Мусы надо такого ожидать и что он может. Вот он и смог, потому что такой игрок способен выстрелить. В противостоянии с "Арсеналом" ставлю на ЦСКА. Ставлю на то, что дальше пройдут армейцы" - сказал Орлов.

Отметим, что первый матч между "Арсеналом" и ЦСКА состоится 5 апреля в Лондоне, а ответный - 12 апреля в Москве.

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