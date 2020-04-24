Орлов дал совет "Зениту"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов порекомендовал "Зениту" не спешить в вопросе покупки и продажи футболистов.

"Никогда нельзя уверенно сказать, что кого-то стоит продавать, а кого-то нет. С одной стороны, Азмун нужен клубу, хорошо играет, много забивает. С другой стороны, он уже восемь лет выступает в чемпионате России. Наверное, как профессиональный футболист он уже хочет сменить обстановку, выйти на более высокий уровень, а чемпионаты Италии или Англии по уровню выше российского. "Зенит" может пополнить бюджет солидной суммой, а на месте Азмуна может заиграть молодой российский нападающий.

Пишут, что цена на Азмуна может составить 30 миллионов евро. Думаю, что это слишком высокие цифры. Сейчас уже не будут платить такие огромные суммы за футболистов, как это было ещё совсем недавно. Кто-то ведь уже сказал, что Киллиан Мбаппе будет стоить уже не 300 миллионов, а всего 35-40, а ведь он - звезда, чемпион мира, лидер сборной Франции, один из лучших нападающих современного футбола.

Поэтому, считаю, что "Зениту" сейчас не надо спешить с продажей Азмуна и другими трансферами. Надо, как говорят шахматисты, "сделать тихий ход", то есть, взять паузу. Вообще, надо беречь тот состав, что есть сейчас. Я продлил бы контракты и с Юрием Жирковым, и с Браниславом Ивановичем хотя бы ещё на один год. Никто не возьмётся сейчас утверждать, что "Зенит" будет способен тратить большие суммы в ближайшем будущем", - сказал Орлов.

СМИ пишут об интересе к Азмуну со стороны "Атлетико", "Севильи", "Наполи", "Лацио", "Арсенала", "Лестера", "Вест Хэма" и "Эвертона".

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