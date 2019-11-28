Орлов: "Дриусси начал проситься, чтобы его отпустили"

Известный комментатор Геннадий Орлов рассказал, что форвард "Зенита" Себастьян Дриусси попросил клуб отпустить его. Об этом сообщает "Эхо Москвы".

Ранее футболист заявил, что скучает по игре в атаке, а также отметил, что с возвращением Малкома и Александра Кокорина ему придется нелегко.

"Дриусси сказал: "Малком и еще Кокорин, мне негде играть". И начал проситься, чтобы его отпустили. Закиc, жалко парня. Он нападающий, играл в полузащите. Это такая история очень сложная. Ему 23 года, он хочет думать о своей карьере", - сказал Орлов.

Напомним, футболист выступает в "Зените" с 2017 года. За это время он провел в команде 102 матча, забив 20 голов и сделал 18 ассистов.

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