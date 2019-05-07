Орлов: "Думаю, у "Зенита" есть мощное желание купить российского топ-футболиста"
Известный телекомментатор Геннадий Орлов поделился соображениями о возможных трансферах питерского "Зенита" во время летнего межсезонья.
"Интерес к защитнику "Ахмата" Миладу Мохаммади логичен. Он друг Азмуна и тоже иранец. Есть такое правило, чтобы в клубе был ещё один соотечественник-футболист. У "Зенита" есть деньги, от трансфера Паредеса ещё не всю сумму потратили. Я думаю, что у "Зенита" есть мощное желание все деньги вложить в российского топ-футболиста", - сказал Орлов.
Ранее СМИ писали об интересе "Зенита" к защитникам сборной России Марио Фернандесу (ЦСКА) и Вячеславу Караваеву ("Витесс").
Зимой "сине-бело-голубые" продали Леандро Паредеса в ПСЖ за 40 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|27
|58
|2
|Локомотив Москва
|27
|49
|3
|Краснодар
|26
|46
|4
|ЦСКА Москва
|27
|45
|5
|Спартак Москва
|27
|43
|6
|Арсенал Тула
|27
|42
|7
|Оренбург
|27
|36
|8
|Ростов
|26
|36
|9
|Ахмат
|27
|36
|10
|Рубин
|27
|35
|11
|Урал
|27
|33
|12
|Динамо Москва
|27
|30
|13
|Крылья Советов
|27
|28
|14
|Уфа
|27
|26
|15
|Анжи
|27
|20
|16
|Енисей Красноярск
|27
|19