Орлов: "Думаю, у "Зенита" есть мощное желание купить российского топ-футболиста"

Теги зенит санкт-петербурггеннадий орловтрансферы

Орлов: "Думаю, у "Зенита" есть мощное желание купить российского топ-футболиста"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов поделился соображениями о возможных трансферах питерского "Зенита" во время летнего межсезонья.

"Интерес к защитнику "Ахмата" Миладу Мохаммади логичен. Он друг Азмуна и тоже иранец. Есть такое правило, чтобы в клубе был ещё один соотечественник-футболист. У "Зенита" есть деньги, от трансфера Паредеса ещё не всю сумму потратили. Я думаю, что у "Зенита" есть мощное желание все деньги вложить в российского топ-футболиста", - сказал Орлов.

Ранее СМИ писали об интересе "Зенита" к защитникам сборной России Марио Фернандесу (ЦСКА) и Вячеславу Караваеву ("Витесс").

Зимой "сине-бело-голубые" продали Леандро Паредеса в ПСЖ за 40 миллионов евро.

Не пропустите: Агент Мохаммади: "Не исключено, что Миланд может оказаться в "Зените". | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Турнир прогнозов Лиги Чемпионов: анонс 11 тура

Турнир прогнозов Лиги Чемпионов: анонс 11 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 27 58
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 27 49
3 Краснодар Краснодар 26 46
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 27 45
5 Спартак Москва Спартак Москва 27 43
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 27 42
7 Оренбург Оренбург 27 36
8 Ростов Ростов 26 36
9 Ахмат Ахмат 27 36
10 Рубин Рубин 27 35
11 Урал Урал 27 33
12 Динамо Москва Динамо Москва 27 30
13 Крылья Советов Крылья Советов 27 28
14 Уфа Уфа 27 26
15 Анжи Анжи 27 20
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 27 19
Полная таблица

топ-5 тегов