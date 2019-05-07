Орлов: "Думаю, у "Зенита" есть мощное желание купить российского топ-футболиста"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов поделился соображениями о возможных трансферах питерского "Зенита" во время летнего межсезонья.

"Интерес к защитнику "Ахмата" Миладу Мохаммади логичен. Он друг Азмуна и тоже иранец. Есть такое правило, чтобы в клубе был ещё один соотечественник-футболист. У "Зенита" есть деньги, от трансфера Паредеса ещё не всю сумму потратили. Я думаю, что у "Зенита" есть мощное желание все деньги вложить в российского топ-футболиста", - сказал Орлов.

Ранее СМИ писали об интересе "Зенита" к защитникам сборной России Марио Фернандесу (ЦСКА) и Вячеславу Караваеву ("Витесс").

Зимой "сине-бело-голубые" продали Леандро Паредеса в ПСЖ за 40 миллионов евро.

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