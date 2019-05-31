Орлов: "Дзюба не уедет в Англию, какой смысл?"
Известный телекомментатор Геннадий Орлов считает, что нападающий "Зенита" Артём Дзюба не перейдёт в клуб АПЛ.
"Думаю, Дзюба не уедет в Англию. Почему? Я так думаю. Ну а какой смысл? Не уедет. Первое - он хочет играть в Лиге Чемпионов. Наверное, в первую четвёрку его не возьмут, надо реально смотреть на вещи. А Лига Чемпионов в "Зените". У него уже такой возраст, что рисковать нельзя. Уехать из России и сесть на скамейку? Ты можешь из сборной вылететь, если в состав не будешь проходить", - сказал Орлов.
Ранее сам Дзюба заявил о желании попробовать свои силы в английской Премьер-лиге. Чтобы увеличить шансы на трансфер, форвард начал сотрудничать с португальским агентом Жорже Мендешем.
СМИ утверждают, что игрок сборной России может оказаться в "Вулверхэмптоне".
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