Орлов: "Дзюба поменял амплуа. На острие атаки теперь не он, а Азмун"

Теги артём дзюбагеннадий орловзенит санкт-петербургсердар азмун

Орлов: "Дзюба поменял амплуа. На острие атаки теперь не он, а Азмун"

Комментатор Геннадий Орлов рассказал, что думает об игре футболиста "Зенита" Артема Дзюбы по итогам 21-го тура РПЛ.

"Дзюба поменял амплуа. На острие атаки теперь не он, а Азмун. В схеме 4-4-2 один нападающий выдвинут, а второй располагается под ним.

В матче с "Оренбургом" Дзюба выполнил замечательную передачу на ход Жиркова, когда зарождался первый гол "Зенита". Артем умеет действовать в подыгрыше, и это его функция на сегодняшний день.

Хотя синхронных действий как с Азмуном, так и с другими партнерами пока не хватает. Должно пройти какое-то время. С Халком у Дзюбы тоже не сразу получалось хорошо, зато потом было великолепно", - сказал Орлов.

"Зенит" занимает лидирующую позицию в чемпионате России.

Не пропустите: Маммана: "Дзюба – русский Ибрагимович"| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Ромашов: "Кокорина и Мамаева могут освободить 3 апреля"

Ромашов: "Кокорина и Мамаева могут освободить 3 апреля"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 21 44
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 21 38
3 Краснодар Краснодар 21 38
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 21 37
5 Спартак Москва Спартак Москва 21 36
6 Ростов Ростов 21 32
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 21 30
8 Рубин Рубин 21 29
9 Ахмат Ахмат 21 27
10 Оренбург Оренбург 20 26
11 Крылья Советов Крылья Советов 20 24
12 Динамо Москва Динамо Москва 21 23
13 Урал Урал 21 23
14 Анжи Анжи 21 18
15 Уфа Уфа 21 17
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 21 12
Полная таблица

топ-5 тегов