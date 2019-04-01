Орлов: "Дзюба поменял амплуа. На острие атаки теперь не он, а Азмун"

Комментатор Геннадий Орлов рассказал, что думает об игре футболиста "Зенита" Артема Дзюбы по итогам 21-го тура РПЛ.

"Дзюба поменял амплуа. На острие атаки теперь не он, а Азмун. В схеме 4-4-2 один нападающий выдвинут, а второй располагается под ним.

В матче с "Оренбургом" Дзюба выполнил замечательную передачу на ход Жиркова, когда зарождался первый гол "Зенита". Артем умеет действовать в подыгрыше, и это его функция на сегодняшний день.

Хотя синхронных действий как с Азмуном, так и с другими партнерами пока не хватает. Должно пройти какое-то время. С Халком у Дзюбы тоже не сразу получалось хорошо, зато потом было великолепно", - сказал Орлов.

"Зенит" занимает лидирующую позицию в чемпионате России.

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