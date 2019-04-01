Орлов: "Дзюба поменял амплуа. На острие атаки теперь не он, а Азмун"
Комментатор Геннадий Орлов рассказал, что думает об игре футболиста "Зенита" Артема Дзюбы по итогам 21-го тура РПЛ.
"Дзюба поменял амплуа. На острие атаки теперь не он, а Азмун. В схеме 4-4-2 один нападающий выдвинут, а второй располагается под ним.
В матче с "Оренбургом" Дзюба выполнил замечательную передачу на ход Жиркова, когда зарождался первый гол "Зенита". Артем умеет действовать в подыгрыше, и это его функция на сегодняшний день.
Хотя синхронных действий как с Азмуном, так и с другими партнерами пока не хватает. Должно пройти какое-то время. С Халком у Дзюбы тоже не сразу получалось хорошо, зато потом было великолепно", - сказал Орлов.
"Зенит" занимает лидирующую позицию в чемпионате России.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|21
|44
|2
|Локомотив Москва
|21
|38
|3
|Краснодар
|21
|38
|4
|ЦСКА Москва
|21
|37
|5
|Спартак Москва
|21
|36
|6
|Ростов
|21
|32
|7
|Арсенал Тула
|21
|30
|8
|Рубин
|21
|29
|9
|Ахмат
|21
|27
|10
|Оренбург
|20
|26
|11
|Крылья Советов
|20
|24
|12
|Динамо Москва
|21
|23
|13
|Урал
|21
|23
|14
|Анжи
|21
|18
|15
|Уфа
|21
|17
|16
|Енисей Красноярск
|21
|12