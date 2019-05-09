Орлов: "Гарай покинул "Зенит" из-за призраков"
Известный комментатор Геннадий Орлов назвал причину ухода из "Зенита" аргентинского защитника Эсекьеля Гарая.
"Семья Гарая жила в коттедже в Санкт-Петербурге. Однажды они сделали семейную фотографию, и на этой фотографии отразился какой-то дух. Об этом рассказывала их няня. Сам Гарай из коренных аргентинских индейцев-аборигенов. А жена Гарая - телеведущая в Испании, вся страна следила за их отношениями. Потом она сказала, что на этой фотографии изображен дух бабушки Эсекьеля.
Бабушка не раз появлялась, потом они узнали, что недалеко от коттеджа, который "Зенит" выделил для семьи Гарая, расположено Лахтинское кладбище.
Жена Гарая стала бояться и все время просила няню оставаться у них дома ночевать. Эта история в какой-то степени повлияла на уход Гарая из "Зенита". Вот такая мистическая история, тут хочешь - верь, а хочешь - не верь", - приводят слова Орлова российские СМИ.
32-летний Гарай выступал за "Зенит" на протяжении двух лет. Всего за петербургский клуб он провел 75 матчей, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи. Летом 2016 года аргентинец перешел в "Валенсию" за 24 миллиона евро.
Не пропустите: "Спартак" и "Зенит" поборются за голландского полузащитника. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Барселона" определила три кандидатуры на усиление атаки
-
В "Локомотиве" и "Крыльях Советов" оценили вероятность подписания Кокорина и Мамаева
-
"Барселона" определила двух кандидатов на замену Вальверде
-
"Дьяволы" в пролёте. Что теперь делать "Манчестер Юнайтед"?
-
Неймар оспорил трёхматчевую дисквалификацию в еврокубках
Лента новостей
-
Луису Суаресу предстоит лечь под хирургический нож
-
"Челси" и "Айнтрахт" объявили стартовые составы
-
Стали известны стартовые составы "Валенсии" и "Арсенала"
-
Ананидзе заявил о желании вернуться в "Спартак"
-
"Рома" вновь проявляет интерес к тренеру "Шахтера"
-
Экс-форвард "Зенита" признан футболистом года в "Ньюкасле"
-
Орлов: "Гарай покинул "Зенит" из-за призраков"
-
"Барселона" определила три кандидатуры на усиление атаки
-
Итальянская Серия А представила новый логотип турнира
-
В "Локомотиве" и "Крыльях Советов" оценили вероятность подписания Кокорина и Мамаева
-
Роналдо: "Слова о том, что "Барселона" побеждает благодаря Месси - это неуважение к команде"
-
Зидан принял решение оставить Модрича в "Реале"
-
1
В "Реале" придумали способ избавиться от Бэйла
-
1
Роббен может перейти в "Бенфику"
-
"Реал" и "Челси" близки к обмену игроками
-
Одни из лучших футболисток мира позировали в купальниках для известного журнала
-
8
В "Барселоне" уверены в трансфере лучшего молодого игрока мира-2018
-
2
Пять игроков "Ливерпуля" попали в сборную недели в Лиге Чемпионов
-
"Манчестер Сити" не будет покупать полузащитника "Спортинга"
-
Жена Глушакова изменяла ему с адвокатом Пака, избитого Кокориным
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|36
|83
|2
|Атлетико Мадрид
|36
|74
|3
|Реал Мадрид
|36
|68
|4
|Хетафе
|36
|58
|5
|Валенсия
|36
|55
|6
|Севилья
|36
|55
|7
|Атлетик Бильбао
|36
|50
|8
|Реал Сосьедад
|36
|47
|9
|Эспаньол
|36
|47
|10
|Алавес
|36
|47
|11
|Эйбар
|36
|46
|12
|Леганес
|36
|45
|13
|Бетис
|36
|44
|14
|Сельта Виго
|36
|40
|15
|Вильярреал
|36
|40
|16
|Леванте
|36
|40
|17
|Реал Вальядолид
|36
|38
|18
|Жирона
|36
|37
|19
|Райо Вальекано
|36
|31
|20
|Уэска
|36
|30