Орлов: "Гарай покинул "Зенит" из-за призраков"

Известный комментатор Геннадий Орлов назвал причину ухода из "Зенита" аргентинского защитника Эсекьеля Гарая.

"Семья Гарая жила в коттедже в Санкт-Петербурге. Однажды они сделали семейную фотографию, и на этой фотографии отразился какой-то дух. Об этом рассказывала их няня. Сам Гарай из коренных аргентинских индейцев-аборигенов. А жена Гарая - телеведущая в Испании, вся страна следила за их отношениями. Потом она сказала, что на этой фотографии изображен дух бабушки Эсекьеля.

Бабушка не раз появлялась, потом они узнали, что недалеко от коттеджа, который "Зенит" выделил для семьи Гарая, расположено Лахтинское кладбище.

Жена Гарая стала бояться и все время просила няню оставаться у них дома ночевать. Эта история в какой-то степени повлияла на уход Гарая из "Зенита". Вот такая мистическая история, тут хочешь - верь, а хочешь - не верь", - приводят слова Орлова российские СМИ.

32-летний Гарай выступал за "Зенит" на протяжении двух лет. Всего за петербургский клуб он провел 75 матчей, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи. Летом 2016 года аргентинец перешел в "Валенсию" за 24 миллиона евро.

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