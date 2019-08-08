Орлов: "Иванович склоняется к уходу из "Зенита" в "Црвену Звезду" по окончании сезона"

Спортивный комментатор Геннадий Орлов рассказал, что думает о возможном переходе 35-летнего защитника "Зенита" Бранислава Ивановича в "Црвену Звезду". Об этом сообщает Sport24.

"Сербы настаивают, чтобы Иванович вернулся в Сербию и закончил карьеру в "Црвене Звезде". Он им пообещал, что, наверное, так и сделает, но официально об этом пока не говорил. Бранислав всегда хотел закончить карьеру на родине, он и сам говорил об этом.

Может, если все хорошо сложится, он еще на сезон останется. Но главное здесь то, что сербы его зовут, чтобы он закончил там, и сам Иванович склонен к этому. Начал там и хочет там же закончить. Все зависит от травм, от того как будет играть, найдется ли ему замена. "Зенит" же не будет его просто так отпускать", - сказал Орлов.

Футболист перешел в петербургский клуб зимой 2017 года из "Челси". В сезоне-2019/20 защитник стал чемпионом России в составе "Зенита". За сине-бело-голубых он играл в 95 матчах, отметившись 8 голами и 4 ассистами.

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