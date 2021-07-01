Орлов: "Какой финт у Дзюбы? Это плохая пародия Роналду"

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Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался об атакующих футболистах сборной России.

"Советский футбол отличался тем, что каждый атакующий футболист имел какой-то свой финт. Сегодня ни один форвард нашей сборной не умеет обыгрывать один в один.

Какой финт у Дзюбы? Это плохая пародия Роналду. Защитника "Тамбова", конечно, можно обыграть. Однако когда ты выходишь на европейский уровень…" - приводит слова Орлова Sport24.

Напомним, что на Евро-2020 сборная России заняла в группе последнее место.

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