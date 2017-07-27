Орлов: "Календарь чемпионата России составляется для московских команд"

Известный комментатор и болельщик "Зенита" Геннадий Орлов считает, что московские клубы имеют преимущество в чемпионате России.

"Московские команды всегда имеют преимущество перед "Зенитом", "Рубином" и другими иногородними клубами. Их целых четыре, а было шесть. Они же много матчей играют дома, в Москве. При составлении календаря есть большие проблемы. Почему, например, "Амкару" надо играть в Махачкале летом, а не поздней осенью? Потому что все делается ради московских команд. Так всегда было.

Ну сейчас в обойму включен "Зенит". Как подарок - первый матч в Хабаровске. Очень хорошо, что "Зенит" туда поставлен. Не знаю, кто составляет календарь, но он создается непрофессионально. Почему, например, два тура не играть на юге зимой?" - приводят слова Орлова российские СМИ.

Не пропустите: Романцев мог возглавить "Зенит". | http://soccernews.ru