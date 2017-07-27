Орлов: "Календарь чемпионата России составляется для московских команд"

Теги зенит санкт-петербург

Орлов: "Календарь чемпионата России составляется для московских команд"

Известный комментатор и болельщик "Зенита" Геннадий Орлов считает, что московские клубы имеют преимущество в чемпионате России.

"Московские команды всегда имеют преимущество перед "Зенитом", "Рубином" и другими иногородними клубами. Их целых четыре, а было шесть. Они же много матчей играют дома, в Москве. При составлении календаря есть большие проблемы. Почему, например, "Амкару" надо играть в Махачкале летом, а не поздней осенью? Потому что все делается ради московских команд. Так всегда было.

Ну сейчас в обойму включен "Зенит". Как подарок - первый матч в Хабаровске. Очень хорошо, что "Зенит" туда поставлен. Не знаю, кто составляет календарь, но он создается непрофессионально. Почему, например, два тура не играть на юге зимой?" - приводят слова Орлова российские СМИ.

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комментарии
Евгений

Дебил что ли?! Тот же ЦСКА сыграл во втором туре против Локомотива (не последняя команда РФПЛ), когда ему надо было ехать в Афины, а в третьем туре лететь в Хабаровск, просто они попросили перенести матч в Москву. И все это в течение 9 дней.

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Пьянь

Опять этот идиот несет чушь. Спартак в прошлом сезоне играл в Томске при -15. Это преимущество такое?

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6 Уфа 2 4
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8 Анжи 2 3
9 Арсенал Тула 2 3
10 Спартак Москва 2 2
11 Динамо Москва 2 1
12 Ростов 2 1
13 Рубин 2 0
14 Амкар 2 0
15 СКА Хабаровск 2 0
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