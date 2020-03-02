Орлов: "Кокорин нужен "Зениту". По окончании сезона ему предложат продлить контракт"
Известный комментатор Геннадий Орлов рассказал, что думает о будущем нападающего "Зенита" Александра Кокорина, который сейчас играет в аренде в "Сочи".
"На Кокорина, я убежден, рассчитывают в "Зените". И предложат ему хороший контакт по окончании сезона. Иначе он уйдет - он же свободный агент. Конкуренты могут переманить.
Он профессионал, ему надо играть в футбол, попадать в сборную России. Потом будет сам решать свою судьбу. Хотя это лучше у него спрашивать", - сказал Орлов.
Напомним, вчера, 1 марта, Кокорин забил свой первых гол в матче 20-го тура с тульским "Арсеналом" (1:2) с октября 2018 года.
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"Реал" победил "Барселону" в домашнем матче Примеры впервые с октября 2014 года
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|46
|2
|Краснодар
|20
|38
|3
|Ростов
|20
|35
|4
|ЦСКА Москва
|20
|35
|5
|Локомотив Москва
|20
|35
|6
|Арсенал Тула
|20
|28
|7
|Урал
|20
|25
|8
|Уфа
|20
|25
|9
|Спартак Москва
|20
|25
|10
|Динамо Москва
|20
|24
|11
|Тамбов
|20
|22
|12
|Ахмат
|20
|20
|13
|Рубин
|20
|20
|14
|Оренбург
|19
|20
|15
|Крылья Советов
|20
|19
|16
|Сочи
|19
|15