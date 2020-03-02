Орлов: "Кокорин нужен "Зениту". По окончании сезона ему предложат продлить контракт"

Теги зенит санкт-петербургалександр кокорингеннадий орлов

Орлов: "Кокорин нужен "Зениту". По окончании сезона ему предложат продлить контракт"

Известный комментатор Геннадий Орлов рассказал, что думает о будущем нападающего "Зенита" Александра Кокорина, который сейчас играет в аренде в "Сочи".

"На Кокорина, я убежден, рассчитывают в "Зените". И предложат ему хороший контакт по окончании сезона. Иначе он уйдет - он же свободный агент. Конкуренты могут переманить.

Он профессионал, ему надо играть в футбол, попадать в сборную России. Потом будет сам решать свою судьбу. Хотя это лучше у него спрашивать", - сказал Орлов.

Напомним, вчера, 1 марта, Кокорин забил свой первых гол в матче 20-го тура с тульским "Арсеналом" (1:2) с октября 2018 года.

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