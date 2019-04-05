Орлов: "Кокорина и Мамаева убили с точки зрения футбола"

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Орлов: "Кокорина и Мамаева убили с точки зрения футбола"

Известный комментатор Геннадий Орлов подверг жесткой критике решения суда, который продлил срок ареста нападающему "Зенита" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву до 25 сентября.

"Для меня это позор вообще, нашей всей судебной… 18 следователей! Ну, что творится? Во-первых, ребят убили – с точки зрения футбола. Вы видели поправившегося Кокорина?Понимаете, что это такое? Он еще не такой старый, все может быть.

Но вопрос в другом: чего их так долго держат-то без суда? Следствие чего ж там расследует, интересно? Слушайте, столько людей за это время уже осудили и выпустили. У них мелкое хулиганство, ну что же…7 лет! – идет оттуда, из Москвы", - приводит слова Орлова сайт радиостанции "Эхо Москвы".

Напомним, что в октябре прошлого года Кокорин, его брат Кирилл, Мамаев и их друг Александр Протасовицкий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили троих человек в центре Москвы. После инцидента их арестовали и отправили в СИЗО. В результате их действий пострадали водитель Виталий Соловчук, чиновник Денис Пак и генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин.

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