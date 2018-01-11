Орлов: "Кришито продлит контракт с "Зенитом", Нобоа уйдет"

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Орлов: "Кришито продлит контракт с "Зенитом", Нобоа уйдет"

Известный комментатор Геннадий Орлов рассказал о будущем в "Зените" защитника Доменико Кришито и хавбека Кристиана Нобоа.

"Были разговоры о том, что Кришито может уехать в Турцию или даже к Спаллетти, но это не так. Доменико абсолютно точно продолжит играть в "Зените". Кришито – капитан команды, и сейчас он останется в Петербурге. У него контракт истекает летом, но по моим данным, скорее всего, будет подписан новый договор.

Нобоа, вероятно, уйдет. У него семья осталась в Казани, и что ему здесь делать? Он явно не попадает в основной состав, да еще и легионер. На него положили глаз турки. Конечно, он уйдет. Но мы ждем официальных сообщений", - приводят слова Орлова российские СМИ.

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